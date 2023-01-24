Новый приют для животных построят в Рязани

В поселке Храпово в Рязани построят новый приют для безнадзорных животных. Об этом стало известно в ходе брифинга в ГУ ветеринарии Рязанской области.

Как пишет РИА «7 новостей», уже заключен контракт с подрядчиком на первую часть проектные работ. Также выделены средства.

Параллельно ведется поиск инвесторов для строительства приютов в других районах региона, например, в Скопинском и Касимовском. Проекты планируется реализовать на условиях государственно-частного партнерства.

23 января сообщалось, что в 2022 году на территории Липецкой области отловили 4,75 тыс. бездомных собак. Чуть больше 3,2 тыс. животных были возвращены в прежнюю среду обитания после маркирования, стерилизации и вакцинации. Для 1,5 тыс. собак нашли новых владельцев. Девять животных погибли.