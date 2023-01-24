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CNN опубликовал отчет украинской разведки об уникальной тактике группы «Вагнер»

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Подразделения ЧВК «Вагнер» представляют собой «уникальную угрозу» в ближнем бою. Об этом во вторник, 24 января, сообщает телеканал CNN со ссылкой на отчет разведки Украины о ходе боев в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

С машиной боевой: как под Артемовском действует артиллерия «группы Вагнера»
Корреспондент «Известий» побывал на позициях бойцов подразделения

«Документ украинской военной разведки показывает, насколько они эффективны в районе города Бахмут и насколько трудно с ними бороться», — говорится в материале на сайте телеканала.

В частности, как утверждается в отчете, в отличие от используемых Вооруженными силами России «классических батальонных тактических групп», «Вагнер» использует штурмовые подразделения и развертывает свои силы мобильными группами численностью около 10 человек и меньше. Этот тактический прием в отчете называют ключевым элементом.

После первой волны атакующих следуют более опытные бойцы с тепловизорами и оборудованием для ночного видения. Когда силам «Вагнера» удается занять позицию, артиллерийская поддержка позволяет им вырыть окопы и закрепиться на местах.

Кроме того, штурмовые группы в составе «Вагнера» не отступают с позиций без команд, так как их главная задача продолжать наступление до достижения цели. При этом отмечается, что если штурм не удался, отступать с позиций вагнеровцы могут только ночью. Им также запрещено самостоятельно забирать пострадавших с поля боя.

Согласно документу, сотрудники ЧВК «Вагнер» используют реактивные гранатометы (РПГ) и разведку дронами в режиме реального времени. Еще одним инструментом называется использование оборудования связи производства Motorola.

Украинцы также утверждают, что тактика вагнеровцев является единственно эффективной для мобилизованных войск.

ЧВК «Вагнер» создана в 2014 году бизнесменом Евгением Пригожиным и принимает активное участие в спецоперации РФ. Пригожин отмечал, что благодаря отваге ее сотрудников коренным образом изменилась судьба жителей Донбасса.

20 января США причислили ЧВК «Вагнер» к транснациональным преступным организациям и планируют ввести санкции в отношении сотрудников формирования. Комментируя это решение, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции против ЧВК «Вагнер» не имеют большого значения для организации и для России.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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