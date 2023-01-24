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В Минтрансе заявили о более 1 тыс. самолетов в парке российских авиакомпаний

Глава Минтранса РФ Савельев: парк российских авиакомпаний составляет 1164 самолета и удовлетворяет весь спрос
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Парк российских авиакомпаний составляет более 1 тыс. самолетов и удовлетворяет весь спрос. Об этом во вторник, 24 января, заявил глава Минтранса Виталий Савельев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

«В распоряжении российских авиакомпаний парк пассажирских воздушных судов составляет 1164 единицы. Он в полной мере удовлетворит спрос на внутренние и международные перевозки», — сказал он.

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Савельев также отметил, что пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году составил 95 млн человек против 111 млн годом ранее. По его словам, в 2023 году ожидается показатель на уровне более 101 млн человек. Он пояснил, что российские авиакомпании планируют увеличить количество рейсов в летнем расписании 2023 года.

Кроме того, Савельев заявил, что субсидии авиакомпаниям РФ планируется снижать пропорционально количеству выкупаемых у зарубежных лизингодателей самолетов.

«Соответствующее обращение будет направлено в правительство в ближайшее время», — подчеркнул он.

11 января глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что более 60 новых самолетов планируется поставить «Аэрофлоту» до 2025 года. Он подчеркнул, что запланированы поставки в том числе 34 импортозамещенных «Суперджетов», 18 МС-21 и 11 Ту-214.

До этого, 30 декабря 2022 года, правительство России на два года продлило порядок дальнейшей эксплуатации иностранных самолетов российскими перевозчиками. Двумя днями ранее правительство продлило сертификаты летной годности зарубежных самолетов до конца следующего года.

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