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Военные российско-белорусской группировки приступили к снятию техники с хранения

Минобороны Белоруссии: военные Союзного государства приступили к снятию техники с хранения
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Фото: Министерство обороны Республики Беларусь
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Военные совместной группировки войск России и Белоруссии приступили к снятию техники с хранения. Об этом во вторник, 24 января, сообщили в белорусском министерстве обороны.

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«В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее, 21 января, минобороны Белоруссии показало, как проходят совместные с Россией летно-тактические учения. На кадрах видно, как белорусские Су-30СМ прикрывают ударную группу российских бомбардировщиков Су-34, которые наносят удары по заданным целям. В Белоруссии летно-тактическое учение авиации региональной группировки войск началось 16 января.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил в разговоре с «Известиям», что на учениях отрабатываются вполне стандартные действия, тем не менее реакция на них в странах Запада наверняка будет резко отрицательная.

В МИД России подчеркивали, что благодаря развернутой в Белоруссии совместной группировке войск надежно защищены рубежи Союзного государства и стран Организации Договора о коллективной безопасности, а также создан заслон силам НАТО.

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