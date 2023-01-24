Два человека погибли при пожаре в Рязанской области
В Рыбновском районе Рязанской области в результате пожара в жилом доме погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел в ночь на 24 января в селе Новоселки. Загорелся жилой дома размером 5 м на 8 м, пишет 62INFO.ru.
В результате погибли двое мужчин 1992 и 1971 годов рождения. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее в этот день сообщалось о пожаре в жилом доме в Белогорском муниципальном округе Амурской области. Погибли женщина и ее семилетняя дочь.