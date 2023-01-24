Мужчина погиб при пожаре в доме в Красноярском крае

Один человек погиб при пожаре в двухквартирном доме в Ачинском районе Красноярского края. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.

Пожар произошел в селе Ястребово. В тушении участвовали 14 человек, которые использовали пять единиц техники. Общая площадь горения составила 60 кв. м.

Владелец одной из квартир погиб. Предполагается, что причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в жилом доме в Белогорском муниципальном округе Амурской области. Погибли женщина и ее семилетняя дочь.