Экономист предрек снижение курса рубля

Врио заведующего кафедрой статистики Государственного университета управления (ГУУ), доктор экономических наук Николай Кузнецов спрогнозировал постепенное ослабление курса рубля в ближайшие месяцы.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 24 января, специалист напомнил, что до начала специальной военной операции по защите Донбасса доллар колебался на уровне от 74 до 80 рублей. После ее начала произошел резкий рост почти в два раза, а в июне стоимость доллара опустилась ниже 53 рублей.

По словам экономиста, связано это было с «ростом притока валюты в страну вследствие роста цен на энергоносители и резким падением оттока валюты из страны вследствие значительного падения импорта».

«Говоря простым языком — доллар стал так дешев, потому что мало кому был в тот момент нужен», — объяснил Кузнецов.

Постепенно цены на энергоносители скорректировались, и приток валюты в страну сократился. Компании-импортеры смогли перестроить свои логистические цепочки, а также решить проблемные вопросы с иностранными партнерами и наладить параллельный импорт, что привело к росту спроса на американскую валюту.

По мнению Кузнецова, объем импорта продолжит и дальше восстанавливаться, и спрос на валюту также продолжит расти. Между тем, отметил он, санкции и ограничения на поставки энергоносителей существенно снижают объемы экспорта, поэтому приток валюты в страну продолжит снижаться. Эти факторы могут привести к ослаблению рубля. К тому же на снижение стоимости национальной валюты может оказать влияние потенциальный дефицит бюджета страны в текущем году, пишет «Федеральное агентство новостей».

«При сохранении этих тенденций можно ожидать общий тренд на ослабление рубля, целевым уровнем которого, вероятно, станет «докризисный» коридор 74–80 рублей за доллар», — заявил экономист.

Он добавил, что ослабление рубля будет носить плавный характер, потому российская промышленность и население смогут адаптироваться к нему.

Кузнецов подчеркнул, что такое развитие событий возможно только при сохранении текущих условий. При резком изменении геополитической ситуации возможны и более резкие колебания российской валюты.

Сейчас курс европейской валюты — 74,73 рубля, доллара — 68,62 рубля, отмечает телеканал «360».

18 января Центробанк России начал устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам. Как отметили в регуляторе, в перечень иностранных валют были дополнительно включены дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал, пишет НСН.

В тот же день кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил это решение ЦБ. По его словам, такой шаг для России необходим и связан со значительной частью внешнеэкономических интересов, которые перемещаются в сторону Востока и Азии, пишет сайт kp.ru.

До этого, 17 января, в пресс-службе ЦБ сообщали, что Банк России запустит инструмент по предоставлению юаней. Предполагается, что с его помощью можно будет ограничить волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов.