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Умер сценарист Герман Климов

Сценарист Герман Климов скончался в возрасте 81 года
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Фото: Скриншот видео
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На 82-м году жизни скончался сценарист, писатель Герман Климов. Об этом 24 января сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Германа Германовича Климова коллеги запомнят навсегда как замечательного профессионала, внесшего вклад в развитие отечественного кино», — говорится в публикации.

О причинах смерти не сообщается. Союз кинематографистов и Гильдия кинодраматургов РФ выразили соболезнования семье сценариста.

Герман Климов окончил Всесоюзный институт физической культуры в 1964 году, был членом сборной СССР по легкой атлетике. В его фильмах также прослеживаются спортивные мотивы. В 1970 году он прошел Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР. По его сценариям были сняты такие фильмы как «Спорт, спорт, спорт» (1970), «Мужские игры на свежем воздухе» (1978), «Тактика бега на длинную дистанцию» (1978), «Прощание» (1978) и др.

С 1986 по 1991 год Климов возглавлял Федерацию спортивного кино СССР. С 1988 по 1991 год был президентом Международной федерации спортивного кино и телевидения.

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