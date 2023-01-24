Более 50 тыс. машин снега вывезли из Нижнего Новгорода с начала зимы

Из Нижнего Новгорода с начала зимы вывезли почти 60 тыс. самосвалов снега. Убрано 844 тыс. куб. м осадков. Такие данные сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

В администрации рассказали, что часто расчистка улиц происходит при участии эвакуатора — уборке и проезду спецтехники мешают припаркованные машины.

По словам главы Автозаводского района Александра Нагина, основные автомобильные дороги и внутриквартальные проезды от снега очистили. С начала зимы с улиц района вывезли более 60 тыс. куб. м снега.

Только в Сормове за минувшие сутки вывезли порядка 2,5 тыс. куб. м снега. В Нижегородском районе особое внимание обращают на расчистку лестничных сходов, внутриквартальных проездов, пешеходных зон, тротуаров и мостов.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что февраль в Москве будет мягким, но снежным: высота снежного покрова может увеличиться до 36–38 см.