Путин потребовал от Мишустина ускорить принятие решение для повышения уровня жизни в новых регионах РФ

Путин потребовал от Мишустина ускорить принятие решение для повышения уровня жизни в новых регионах РФ

2023-01-24 15:48:58

2023-01-24 15:48:58

2023-01-24 15:48:58

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