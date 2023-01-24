Путин рассказал о своей первой учительнице

Президент России Владимир Путин и министр просвещения Сергей Кравцов во время совещания с членами правительства и обсуждения вопросов поддержки педагогов и развития образования вспомнили своих первых учителей.

Глава государства поинтересовался у министра хорошо ли тот помнит первую учительницу.

«Мой первый учитель — учитель начальных классов. Я думаю многие помнят. Это замечательный период становления, никогда не забуду, большая благодарность», — сказал Кравцов.

Российский лидер, в свою очередь, рассказал о своей первой учительнице.

«Чижова Тамара Павловна у нас была такая, очень добрая женщина, профессиональный педагог. С первого класса занималась с нами», — поделился Путин.

Президент отметил рост приема в вузы по педагогическим специальностям, который наблюдается последние два года. По его словам, это говорит о популярности данной профессии.

«Нужно сделать всё для того, чтобы поддержать этот позитивный тренд», — добавил глава государства.

В июне 2022 года Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. В указе президента отмечалось, что он был утвержден «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».

Ранее, в августе 2018 года, классная руководительница Путина с пятого по восьмой класс Вера Гуревич рассказала, как он из озорного ученика превратился в успешного выпускника. Учительница отметила, что будущий президент всегда стремился оправдать ее доверие и они дружат долгие годы.