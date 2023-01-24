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Первый городской бассейн в Кисловодске построят за 0,5 млрд рублей

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В Кисловодске в 2023 году построят первый городской бассейн. На проект выделили порядка 500 млн рублей. В администрации NewsTracker рассказали, что строительство будет вестись в рамках возведения крупнейшего в регионе дворца спорта «Арена Кисловодск».

Так, на первом этапе планируется построить 50-метровый бассейн с трибунами на 800 человек. Там будут проводиться соревнования международного уровня. На втором этапе появится ледовый дворец для хоккеистов, конькобежцев и фигуристов.

Ранее, в январе, сообщалось, что в Кисловодске в 2022 году на 18% выросло количество туристов. Суммарная загрузка санаториев города-курорта Ставропольского края превысила 82%. Загрузка гостиниц значительно увеличилась и составила 70%. Кисловодск является курортом федерального значения.

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