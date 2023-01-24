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Около 230 домов планируется отремонтировать в Томской области в 2023 году

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На территории Томской области в 2023 году планируется отремонтировать 226 многоквартирных домов. Об этом пресс-служба региональной администрации сообщает во вторник, 24 января.

План работ представил фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области. Он включает капремонт 226 домов и разработку проектно-сметной документации для 103 домов.

Отмечается, что в четырех домах работы должны завершить в 2024 году. Общий объем выделяемых средств составит 1,27 млрд рублей, пишет РИА «Томск».

На сегодняшний день фонд объявил аукцион по поиску подрядчика на ремонт 14 объектов.

В начале января сообщалось, что в Томске предприниматели восстанавливают старинную усадьбу Акулова по программе «Дом за рубль». В 2023 году планируется завершить работы в первом доме. Так же за год арендаторы обещают достроить «до крыши» второй дом и начать восстанавливать третий.

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