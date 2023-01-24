Волка отстрелили в Пряжинском районе Карелии

На территории охотничьих угодий в Пряжинском районе Карелии добыли волка. Об этом сообщает региональное министерство природы.

По данным ведомства, в минувшую субботу, 21 января, команде охотников удалось вывести хищника из укрытия и отстрелить. Работа велась в охотугодьях Карельской региональной общественной организации охотников и рыболовов.

Как уточняет ИА «Карелinform», местонахождение волков устанавливали две команды. Засечь хищника удалось первой группе, двигавшейся в сторону Пряжи.

Вторая группа искала трех волков около деревни Лижма, но завершить работу в тот же день им не удалось. 22 января на месте работали более 20 человек, однако волки отправились за кабаном и вышли за пределы изученной территории. Их следы перемешались.