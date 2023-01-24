WSJ рассказала о выявленных украинским конфликтом проблемах американского ВПК

Конфликт на Украине выявил масштабные проблемы в американской военной промышленности, которые могут подорвать способность Вооруженных сил (ВС) США вести затяжную войну. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) 23 января.

В статье приводится мнение вице-президента аналитического центра в Вашингтоне по стратегическим и международным исследованиям Сета Джонса, который считает, что американский военно-промышленный комплекс (ВПК) не готов на данный момент обеспечить в полной мере безопасность страны.

«Суть в том, что оборонно-промышленная база США, по моему мнению, не готова к условиям безопасности, которые сейчас существуют», — отметил Джонс.

По его словам, в настоящее время промышленность работает так, «что лучше подходит для условий мирного времени».

Джонс также указал на результаты исследования, проведенного в США, в котором проанализированы мнения высокопоставленных военных, представителей конгресса, промышленности и других правительственных чиновников. Оно, по его словам, показало, насколько быстро у ВС США закончатся боеприпасы в случае потенциального конфликта с КНР в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Как вы собираетесь эффективно сдерживать Китай, если у вас нет достаточных запасов боеприпасов, которые вам понадобятся для сценария типа Китайско-Тайваньского пролива?» — сказал Джонс.

Он отметил, что эту проблему, в частности, высветил украинский конфликт.

«Уровень потребления оружия украинцами быстро демонстрирует проблемы, с которыми может столкнуться промышленная база США в затянувшемся конфликте из-за Тайваня. Например, количество управляемых с плеча ракет Javelin, отправленных Киеву с августа прошлого года, равно примерно семи годам производства», — отметил он.

24 января в минобороны США заявили, что союзники должны сохранять темпы поставок оружия Киеву, так как Россия стремится к перегруппировке и перевооружению. В Пентагоне подчеркнули, что обстановка на поле боя остается «подвижной», поэтому Вашингтон не будет прекращать поставки вооружений Киеву и продолжит как можно более оперативно тренировать и вооружать боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 20 января, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Запад не будет замедлять темпов оказания военной помощи Киеву в «решающий момент» боевых действий на Украине.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal 15 января со ссылкой на военных аналитиков предупредила, что резервы США и стран Европы могут сократиться до критического уровня из-за поставок оружия Украине к лету. По словам экспертов, Украина расходует поставляемые Западом снаряды примерно в два раза быстрее, чем их производят США и союзники.

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол еще в конце ноября 2022 года заявлял, что военная поддержка Украины сильно истощает арсеналы Запада и «давит» на военно-промышленные комплексы (ВПК) стран, в том числе США. По его словам, помощь Киеву показала места, в которых американский ВПК нуждается в доработке, большей гибкости и оперативности.

США и другие западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.