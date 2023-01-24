Отравившиеся в ростовской школьной столовой дети поправляются

В администрации Тарасовского района Ростовской области прокомментировали состояние детей, которые отравились в школьной столовой. В сообщении, опубликованном на сайте администрации, сказано, что дети чувствуют себя удовлетворительно.

Школьники обращались к медикам с жалобами на тошноту и расстройство кишечника в период с 19 по 20 января. Предположительный диагноз — норовирусная инфекция. Окончательные выводы сделают по результатам лабораторных исследований.

По факту отравления в школе № 2 Тарасовского района возбуждено уголовное дело. Пострадавшие — несколько детей в возрасте от семи до 15 лет. В школе провели генеральную уборку и дезинфекцию, сообщает RostovGazeta.