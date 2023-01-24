Рабочий погиб от удара током в техническом помещении в Москве

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств гибели рабочего, скончавшегося в результате получения электротравмы во время ремонтных работ в столичном районе Сокольники. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры во вторник, 24 января.

В результате смертельного инцидента при проведении ремонтных работ в техническом помещении на улице 1-я Рыбинская 27-летний мужчина скончался на месте.

«Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе фактов нарушения техники безопасности и охраны труда», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства агентству городских новостей «Москва».

Также прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

21 января рабочий скончался после падения с шестого этажа строящегося здания в Москве. Трагедия произошла на улице Зорге. Мужчина умер на месте.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе фактов нарушения техники безопасности и охраны труда, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

7 января на территории строящегося жилого комплекса в Москве разорвался паровой котел. В результате происшествия погиб один человек, сообщает телеканал «360».