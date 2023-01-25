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Общество
Врачи в Подмосковье извлекли из желудка девушки комок волос весом 3 кг

Врачи в Подмосковье извлекли из желудка девушки комок волос весом 3 кг

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Врачи Щелковской городской больницы в Московской области прооперировали пациентку и извлекли из ее желудка комок волос весом 3 кг. Об этом 24 января сообщается на сайте регионального минздрава.

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21-летняя жительница Подмосковья поступила в медучреждение в истощенном состояниями, жаловалась на боль в животе, рвоту и тошноту после каждого приема пищи, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Врачи провели обследование пациентки и обнаружили в ее желудке кровоточащие язвы и трихобезоар — огромный комок волос. Как выяснилось, девушка на протяжении длительного времени ела свои волосы.

Опрос психиатра подтвердил, что у девушки трихофагия, отмечает Pravda.Ru. Ранее пациентку уже оперировали по той же причине, пишет Life.ru.

Как рассказал врач-хирург больницы Александр Булычев, девушке провели лапаротомию, а затем гастротомию — создали искусственный вход в полость желудка через переднюю брюшную стенку. После этого медики вырезали язву и удалили трихобезоар весом 3 кг, плотно свалявшийся комком, пишет НСН.

Операция прошла успешно, после реабилитации девушке будет рекомендовано пройти курс лечения у психотерапевта, сообщает телеканал «360».

В декабре в Московской области врачи спасли 71-летнюю пациентку с девятисантиметровой опухолью желудка. На протяжении года ее тошнило и рвало после еды, которая не проходила по пищеводу. В этой связи она перешла только на жидкие блюда, в результате чего похудела на 20 кг.

Из-за опухоли, по словам специалистов, просвет пищевода был практически закрыт. Операция прошла успешно. Пациентка чувствует себя хорошо и проходит курс химиотерапии.

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