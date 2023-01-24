Автобус с 16 пассажирами опрокинулся в Ленинградской области

Автобус опрокинулся в Ленинградской области в районе деревни Оржицы. Об этом сообщили во вторник, 24 января, в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«На месте происшествия работала дежурная смена 57 пожарно-спасательной части Ленинградской области», — говорится в заявлении.

Как сообщили ТАСС в МЧС, в автобусе находились 16 человек. Троих осмотрели медики.

Детей среди пассажиров не было.

Накануне в Пермском крае столкнулись два грузовых автомобиля и пассажирский микроавтобус, который перевозил пациентов. Четыре человека погибли.