Реку Ахтубу в Волгоградской области расчистят за 0,5 млрд рублей

В Волгоградской области расчистят реку Ахтубу. На эти цели направят 0,5 млрд рублей. На сайте госзакупок указано, что заявки на участие в аукционе принимаются до 8 февраля.

Подрядчик должен привести в порядок 10 км водной артерии, от истока реки до моста на острове Зеленый. Специалисты спилят некоторые деревья, выкорчуют пни, вывезут древесину и засыплют ямы. Затем начнется непосредственная очистка реки, а после — благоустройство и озеленение.

Общая площадь расчистки по дну составит порядка 336 тыс. кв. м. Проектную документацию разработало ЗАО ПИИ «Гипроводстрой», указывает ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области в 2023 году расчистят более 10 км русел рек. Работы пройдут на участках рек Мошляйка в селе Тулиновка и Ворона в районе Кирсанова. Протяженность выбранного отрезка Мошляйки составляет около 1 км, реки Ворона — более 9 км.