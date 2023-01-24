В Минтрансе прокомментировали закон о резервации времени для прохождения границы

Законопроект, предусматривающий резервацию времени для прохождения наземной границы России, распространяется только на грузовой автомобильный транспорт. Об этом 24 января говорится в пресс-релизе Минтранса РФ, который есть в распоряжении «Известий».

«Главной целью законопроекта является упорядочивание движения грузового автотранспорта, следующего через пункт пропуска, снижение скоплений грузового транспорта возле пунктов пропуска», — сообщили в пресс-службе министерства.

Там также добавили, что данные меры будут работать только на некоторых пограничных пунктах России, список которых будет определен дополнительно.

«Перечень пунктов пропуска, в отношении которых устанавливается резервирование, будет определен дополнительно исходя из ситуаций, складывающихся на подъезде к ним. По мере необходимости данный перечень будет корректироваться [увеличиваться либо уменьшаться] с учетом создания необходимой инфраструктуры», — пояснили в ведомстве.

Согласно заявлению пресс-службы Минтранса, резервирование даты и времени будет проходить бесплатно при помощи государственной информационной системы электронных перевозочных документов.

«Для ожидания зарезервированного времени законопроектом предусмотрено создание площадок для стоянки транспортных средств [зон ожидания]. Также будут утверждены требования к таким зонам ожидания», — указано в пресс-релизе.

Ранее в этот день стало известно о готовности поправок в законопроект «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», которые предложат гражданам возможность заранее резервировать дату и время пересечения российских границ на автомобиле. Сообщается, что эта мера будет относиться к иностранным перевозчиков, гражданам РФ, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим автовладельцам. Основные положения инициативы могут вступить в силу уже с 1 марта 2023 года.

Автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев объяснил, что поправки о зарезервированных датах коснутся только грузовых автомобилей, предназначенных для международных грузовых перевозок. Москвичев также добавил, что новый порядок прохождения границы будет действовать только на тех пунктах пропуска, где очередь к подъезду составляет 10–15 дней.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что появление системы бронирования даты на выезд грузовых автомобилей из страны не связано с якобы какими-то планами властей закрыть границу.