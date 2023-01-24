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Военкор «Известий» показал последствия обстрела ВСУ города Алешки под Херсоном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал 24 января последствия обстрела города Алешки в Херсонской области со стороны украинских боевиков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт накануне вечером, выпустив восемь снарядов из танка. По данным источника в экстренных службах региона, в результате оказались повреждены как минимум восемь частных домов. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

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Журналист показал здание Пенсионного фонда, стены которого после удара ВСУ сильно посечены осколками, а окна остались без стекол. Тимашев не исключил, что учреждение было одной из прямых целей украинских боевиков. В нескольких метрах от здания на дороге остались воронки от снарядов.

В результате атаки ВСУ часть города осталась без света, так как были нарушены линии электропередачи (ЛЭП). В настоящее время коммунальные службы занимаются восстановлением энергоснабжения. В аварийных службах сообщили о возникших после обстрела проблемах водоснабжения большей части населенного пункта, специалисты и здесь уже ведут восстановительные работы.

В ночь на понедельник, 23 января, ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру Новой Каховки в Херсонской области, выпустив 14 снарядов из артиллерии. В результате получил разрушения многоквартирный дом.

Тогда же украинские войска обстреляли и Каховку, удар пришелся рядом с больницей. В администрации населенного пункта сообщили после о повреждении газопровода.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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