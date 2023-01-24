В Челябинске неизвестный открыл стрельбу по окнам жилого дома

Полиция ведет поиск подозреваемого, открывшего стрельбу по окнам жилого дома в Калининском районе Челябинска. Об этом во вторник, 24 января, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков взял ситуацию на личный контроль.

«Сотрудникам полиции дано поручение принять все меры немедленного реагирования, установить и задержать в кратчайшие сроки подозреваемого», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Днем ранее жители микрорайона «Академ Riverside» в Челябинске сообщили, что обратились в полицию с заявлениями о стрельбе по окнам квартир.

Одна из жительниц в социальных сетях разместила фотографию окна своей квартиры на 19-м этаже, на котором, по ее словам, виден след от выстрела.

«Мы полицию вызвали, заявления написали. Страшно, а вдруг переклинит, и начнет не по окнам, а по людям палить», — написала она в группе, посвященной микрорайону во «ВКонтакте».

29 декабря 2022 года мужчина обстрелял автобус на Варшавском шоссе в Подмосковье в районе ЖК «Бутово Парк». В результате стрельбы никто не пострадал, но были повреждены стекла трех автобусов.

Полицейские установили личность стрелявшего и доставили в отдел полиции мужчину 1997 года рождения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.