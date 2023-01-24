VK первой в России разместилась на всех отечественных платформах по поиску уязвимостей

VK разместила свою программу по поиску уязвимостей (bug bounty) на платформе BugBounty.ru. Это третье подобное партнерство: летом 2022 компания объявила о сотрудничестве с платформой Standoff 365 от Positive Technologies, а в ноябре — с платформой BI.ZONE Bug Bounty. В программу VK входят 27 проектов: «ВКонтакте», «Одноклассники», Почта Mail.ru, RuStore и другие сервисы, которыми пользуются миллионы россиян. За каждую выявленную уязвимость исследователи безопасности могут получить от компании вознаграждения от 3 тыс. рублей до 1,8 млн рублей в зависимости от уровня критичности угрозы.

«Продуктами VK пользуются миллионы человек, поэтому наша обязанность и важнейший приоритет — обеспечить максимально высокий уровень защищенности сервисов и пользовательских данных. Подключение нашей bug bounty-программы ко всем трем отечественным платформам по поиску уязвимостей позволяет нам привлечь максимальное количество исследователей безопасности к тестированию защищенности проектов. В 2022 году VK приняла более 750 отчетов, общий объем выплат превысил 13 млн рублей», — отметил вице-президент, директор по информационной безопасности VK Алексей Волков.

«Мы рады, что ведущий игрок российского IT-рынка появился на нашей площадке. Она имеет обширное комьюнити багхантеров, отвечает всем современным требованиям bug bounty-платформ и активно наращивает свою функциональность. Мы уверены, что наша платформа станет дополнительным инструментом безопасности при создании продуктов и развития инфраструктуры VK», — говорит Лука Сафонов, основатель Bugbounty.ru