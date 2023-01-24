Напавшего на человека под Омском верблюда проверят на бешенство

Голову верблюда, затоптавшего сторожа частной базы «Березка» в Тюкалинском районе Омской области, отправят на экспертизу. Специалисты выяснят, было ли бешенство у животного. Об этом ИА «ОМСКРЕГИОН» рассказал начальник Главного управления ветеринарии области Владимир Плащенко.

Кроме того, прокуратура намерена выяснить, почему верблюд содержался не в вольере. Сейчас на базе проживают еще два верблюда. Сотрудники базы утверждают, что они не агрессивны, но в ближайшее время их собираются отправить в зоопарк.

ИА «Город55» со ссылкой на источника пишет, что после инцидента верблюда застрелили охотники, которых нанял хозяин базы.

Животное напало на сторожа в субботу, 21 января. Агентство со ссылкой на видеозапись случившегося пишет, что сотрудник базы подошел к верблюду, взял его за поводья, а затем ударил по морде. После этого животное повело себя агрессивно.

По факту произошедшего региональная прокуратура начала проверку. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности действий должностных лиц организации по обеспечению безопасности на территории охотничьей базы, а также соблюдению требований законодательства по содержанию животных.