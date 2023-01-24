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В Омской области застрелили убившего сторожа верблюда

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Фото: РЕН ТВ
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В Омской области хозяин охотничьей базы, где верблюд убил сторожа, принял решение застрелить животное. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД во вторник, 24 января.

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По данным агентства, в ведомстве начали проверку по факту гибели верблюда.

«К нам поступила информация [о гибели верблюда], зарегистрирован материал проверки, сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося и правомерность данных действий», — сообщили в УМВД по Омской области.

По данным «РИА Новости», хозяин базы нанял в деревне двоих мужчин, один из которых застрелил животное из охотничьего ружья.

«Если животное принадлежит ему, то он имеет на это право. Это как если бы он своего быка застрелил или барана», — пояснил собеседник агентства.

Накануне стало известно, что верблюд на охотничьей базе «Березка» в Омской области убил 51-летнего сторожа. Нападение произошло 21 января, когда мужчина попытался оттащить животное и несколько раз ударил кулаком. Разъяренный верблюд повалил охранника на землю, затоптал и покусал, отмечает телеканал «360».

Мужчина был госпитализирован, однако он получил травмы, несовместимые с жизнью, пишет Pravda.Ru. В результате сторож скончался в медицинском учреждении, сообщает телеканал «Звезда».

Как сообщает Life.ru, погибший работал на базе около трех лет, был инвалидом.

По мнению специалистов из сельскохозяйственного предприятия «Аксарайский» в Астраханской области, погибший сам был виноват в случившемся: он ударил верблюда, к тому же, вероятно, был пьян, что и вызвало агрессивную реакцию животного. Эксперты отметили, что верблюды довольно безобидны и обычно на людей не нападают, пишет сайт aif.ru.

Прокуратура региона контролирует ход и результаты проверки по данному делу, пишет «Ридус».

23 января главный зоотехник племенного верблюжьего хозяйства «Аксарайский» Астраханской области Марат Гайнуллин объяснил поведение верблюда, напавшего на сторожа под Омском, самообороной. По его словам, верблюд, вероятнее всего, оборонялся в ответ на агрессию человека. Предположительно, погибший сторож был в состоянии алкогольного опьянения.

Гайнуллин добавил, что, исходя из видеозаписи инцидента, сторож пренебрег техникой безопасности.

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