Штормовое предупреждение объявили в Камчатском крае

Штормовое предупреждение объявили на территории Камчатского края. Опасное волнение ожидается в акватории Охотского моря.

По данным МЧС, волны высотой до 10 м прогнозируются 25 января на территории Усть-Большерецкого района. Волнение продлится до середины дня 26 января, пишет ИА KamchatkaMedia.

Также 25 января волны ожидаются в Петропавловске-Камчатском, Вилючинском городском округе, Алеутском округе, Усть-Камчатском и Елизовском районах. Днем 26 января неблагоприятные условия будут складываться в Карагинском и Олюторском районах, а также в акватории Берингова моря.

Согласно прогнозам, угрозы для населенных пунктов нет.