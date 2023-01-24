Балканист объяснил слова Вучича о возможной отставке ради спасения Сербии

Президент Сербии Александр Вучич скорее уйдет в отставку, чем присоединится к антироссийским санкциям. Таким мнением 24 января с «Известиями» поделился балканист Олег Бондаренко.

Накануне Вучич признался в готовности оставить пост главы страны, если это поможет спасти Сербию.

«Сербия — страна нейтральная, это закреплено в конституции. Однако страна маленькая, страна, которая в одиночку противостоять всему Западу не может. Поэтому он говорит, что если на него будет оказываться максимальное давление, то он скорее уйдет в отставку, чем введет санкции против России», — сказал эксперт.

По словам Бондаренко, сейчас перед Вучичем стоят жесткие ультиматумы.

«Вучич говорил, что фактически речь идет о том, что в течение недели-двух Сербию могут лишить безвизового въезда в Евросоюз. Это ударит по сотням тысячам сербов, которые живут и работают в Европе. Он говорил о том, что могут закончиться европейские инвестиции в экономику страны, от которых зависят еще сотни тысяч людей», — пояснил эксперт.

16 января президент Сербии прокомментировал неоднозначную ситуацию с отношением Белграда к антироссийским санкциям. Он отметил, что данный вопрос остается в подвешенном состоянии, поскольку основная задача властей состоит в том, чтобы принимать решения исходя из потребностей сограждан. Нестабильная ситуация в мире, по словам Вучича, не позволяет однозначно занять чью-либо сторону.

11 января первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что вопрос введения санкций затрагивает государственные интересы республики, в этой связи отказ от антироссийских шагов по-прежнему актуален. При этом 8 января Вучич допустил введение санкций против России, если Белград столкнется с чем-то более серьезным, чем давление со стороны Запада.

В октябре 2022-го министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства. Он также отметил, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.