Карта спецоперации на Украине 24 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 24 января можно в материале «Известий».

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Тимковка и Берестовое Харьковской области.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Серебрянка ДНР.

На донецком направлении продолжены наступательные действия подразделений Южного военного округа. Нанесено поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск ДНР.

На запорожском направлении за сутки уничтожено более 25 украинских военнослужащих 108-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Новоселка ДНР, а также самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30 и три автомобиля.

На херсонском направлении в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-50.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 376 самолетов, 203 вертолета, 2944 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7614 танков и других боевых бронированных машин, 988 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3898 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8159 единиц специальной военной автомобильной техники.

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