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Посол заявил об отсутствии оснований блокировать Финский залив для судов РФ

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Фото: Global Look Press/MOD Russia
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Власти Эстонии не имеют права ограничивать свободный проход судов в зоне, прилегающей к ее территориальным водам в Финском заливе, если кораблем не было нарушено законодательство на суверенной эстонской территории. Об этом 24 января рассказал посол России в Эстонии Владимир Липаев в эфире телеканала «Россия-24».

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«Территориальные пределы моря — это до 12 миль, и к ним может примыкать прилежащая зона. Эстония имеет право устанавливать прилежащую зону, добавлять ее к территориальным водам. Но дело в том, что на прилежащую зону суверенитет государства не распространяется и свободное судоходство в прилежащей зоне ограничивать не представляется возможным», — рассказал он.

Липаев отметил, что единственное, что доступно Таллину — осуществлять дополнительный контроль над судами в том случае, если проходящий корабль, подозревается в нарушении эстонского законодательства. Дипломат также добавил, что информация о проработке Таллином планов по введению прилежащей зоны на расстоянии более 40 км от исходной линии территориальных вод Эстонии является обычным «приданием значимости самому себе».

Ранее, 14 января, глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу заявил, что правительство прибалтийской республики поручило ведомствам «выработать свою позицию» относительно блокировки Финского залива для прохода российских судов. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о действии международного права в ответ на просьбу журналистов прокомментировать инициативу эстонского правительства о закрытии Финского залива для РФ.

24 января Липаев также заявил о том, что Таллин намеренно ухудшал отношения с Москвой и подрывал перспективы их развития. Как отметил Липаев, Таллин делает все возможное для того, чтобы усложнить работу российской дипмиссии. В частности, на сотрудников посольства оказывается психологическое давление, а практически вся финансовая деятельность дипмиссии находится под запретом.

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