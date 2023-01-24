Лукашенко пообещал жестко судить участников незаконных формирований

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с белорусами, участвующими в незаконных военных формированиях, будут разбираться по законам военного времени. Об этом 24 января сообщает информационное агентство БелТа.

Во время совещания по общественно-политической обстановке в стране Лукашенко подчеркнул необходимость индивидуального подхода к тем, кто хочет вернуться в Белоруссию после событий 2020 года и начала специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса. По мнению главы государства, важно не потерять потенциальных союзников и вовремя выявить противников.

«Каждый, кто стал на путь исправления и хочет загладить свою вину, должен иметь шанс на понимание и снисхождение. Это касается только тех, кто заслуживает этого прощения. Ну а кто сознательно преступил черту закона, поставил под угрозу человеческие жизни, при поддержке западных спецслужб продолжает деструктивную деятельность против нашей страны, будет отвечать перед законом», — сказал белорусский лидер.

Во время того же совещания Лукашенко сообщил о том, что украинская сторона предложила Минску заключить пакт о ненападении. По его словам, мотивы Киева остаются для него неясны, в то время как на Украине продолжается подготовка экстремистов.

19 января Москва и Минск подписали межправительственный меморандум об укреплении биологической безопасности России и Белоруссии и купировании угроз третьих стран. Договор подписали глава МИД РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Сергей Алейник.

В этот же день Лавров заявил, что у России и Белоруссии единое мнение о целях СВО.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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