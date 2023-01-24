«Роскосмос» задумался о создании спутниковых группировок с дружественными странами

«Роскосмос» собирается предложить дружественным странам создание международных многоспутниковых группировок. Об этом гендиректор госкорпорации Юрий Борисов сообщил во вторник, 24 января, на пленарном заседании Королёвских чтений в Москве.

«Может быть, когда-нибудь, это моя идея такая есть, я могу ее предложить своим коллегам, не знаю, как они откликнутся, о создании международных космических группировок», — сказал он.

По словам гендиректора госкорпорации, соответствующие группировки помогли бы серьезно экономить средства и работали бы в интересах всех дружественных стран, передает RT.

Кроме этого, Борисов сообщил, что Российская Федерация должна к 2030 году расширить свою орбитальную группировку до 1000 спутников. Для этого надо производить 200–250 аппаратов в год.

По словам Борисова, в настоящее время Россия производит значительно меньше. Он отметил, что наращивание производства станет для российской космической индустрии вызовом.

Он также сообщил, что развертывание российской орбитальной станции запланировано на 2027 год, пишет Life.Ru.

47-е академические чтения по космонавтике памяти Королева проводятся в МГТУ им. Н.Э. Баумана с 24 по 27 января.