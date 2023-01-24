Находящийся в больнице фигурист Костомаров пришел в сознание

Фигурист Роман Костомаров пришел в сознание и уже поговорил с родными. Об этом сообщил источник «Известий» 24 января.

Отмечается, что у Костомарова уменьшилось поражение легких.

Он находится в сознании, однако врачи продолжают ему вводить снотворное, чтобы организм мог отдохнуть и полноценно восстановиться.

О госпитализации спортсмена стало известно 10 января. За медицинской помощью он обратился за день до этого с жалобами на слабость и боли в груди.

Как сообщал источник «Известий», состояние Костомарова после госпитализации оценивалось как тяжелое. У него были диагностированы сепсис и левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, прогрессировала в двустороннюю. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кроме того, ему проводили процедуру ЭКМО — инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. При этом тесты на коронавирус и грипп у фигуриста отрицательные.

Мать фигуриста Валентина Костомарова в свою очередь рассказала, что по прогнозам врачей процесс восстановления может занять много времени.

Костомаров — победитель Олимпиады в Турине 2006 года в дуэте с Татьяной Навкой. Пара дважды становилась чемпионами мира, три раза — чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.