Лавров про заявление Макрона по ситуации в Буркина-Фасо

Лавров про заявление Макрона по ситуации в Буркина-Фасо

2023-01-24 13:52:29

2023-01-24 13:52:29

2023-01-24 13:52:29

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru