Модели Москвич 5 и Москвич 6 появятся в течении 2023 года

Новые модели автомобилей Москвич 5 и Москвич 6 начнут производить на МЗА «Москвич» в 2023 году. Об этом 24 января сообщил портал Drom со ссылкой на свои источники.

По информации портала, модель Москвич 5 будет представлять собой перелицованный лифтбек Sehol A5 Plus, а Москвич 6 построят на базе кроссовера JAC S7.

О том, какими двигателями будут оснащены новые модели, не сообщается. Неизвестен также и объем производства этих моделей.

В 2023 году по технологии крупноузловой сборки на возрожденном заводе «Москвич» планируется выпустить около 50 тыс. автомобилей.

19 января стало известно, что дилерская сеть автозавода «Москвич» пополнилась новыми салонами, которые расположены в 10 крупных городах России. На первом этапе формирования сбытовой сети дилеры марки будут представлены в 23 городах России, а в дальнейшем география присутствия будет расширяться. До конца января текущего года автомобили появятся в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерове, Краснодаре, Нижним Новгороде, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону и Уфе. К формированию дилерской сети завод «Москвич» приступил в октябре 2022 года.