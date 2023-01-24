Реклама
Прямой эфир
Мир
Лукашенко пообещал жестко судить участников незаконных формирований
Мир
Посол РФ в Латвии заявил о сохранении отношений между странами вопреки решениям Риги
Мир
Захарова назвала кадровые перестановки на Украине «переделом полянки»
Армия
На купянском направлении уничтожено более 40 украинских военных
Наука
«Роскосмос» задумался о создании спутниковых группировок с дружественными странами
Мир
Россия и Эсватини отменили визы для владельцев дипломатических паспортов
Мир
Сразу два замминистра инфраструктуры Украины подали в отставку
Наука
«Роскосмос» заявил о необходимости нарастить орбитальную группировку спутников
Мир
Украинская разведка охарактеризовала ЧВК «Вагнер» как уникальную угрозу
Общество
Находящийся в больнице фигурист Костомаров пришел в сознание
Мир
В Индонезии началось извержение вулкана Анак-Кракатау
Общество
Синоптики предупредили о возможном росте сугробов в феврале в Москве до 38 см

«Нельзя исключать, что Магнус Карлсен войдет в команду Дин Лижэня»

Тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин — о подготовке к шахматному матчу на первенство мира, который стартует в Астане 7 апреля
0
Фото: ТАСС/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пока Ян Непомнящий находится в Москве и продолжает планомерно готовиться к своему второму матчу за мировую шахматную корону, его соперник Дин Лижэнь выступает на супертурнире в Вейк-ан-Зее. Правда, в Нидерландах китаец пока играет не лучшим образом. После восьми туров из 13 он идет только на восьмом месте из 14. Дин одержал победу над Гукешем Доммараджу в первом туре, шесть партий свел вничью и уступил другому таланту из Индии — Рамешбабу Прагнанандхе. Впрочем, такие результаты могут и не отражать текущую форму шахматиста — зачастую претенденты на корону не выкладываются на максимум своих возможностей в год чемпионского матча. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» и «Известиям» напомнил тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин, которого мы встретили на открытии турнира «Шахматные звезды – 2023».

«Психологически Яну будет немного легче войти в матч»

— Выдохнули, когда ФИДЕ официально объявила, что матч на первенство мира пройдет в Астане?

— Безусловно. До матча осталось чуть более двух месяцев, поэтому хорошо, что появилась определенность с местом. Если бы это была Латинская Америка, было бы намного больше проблем с логистикой и акклиматизацией. Казахстан — более понятная история. Перелет будет гораздо менее утомительным, а разница во времени не такой существенной. Это позволит больше времени уделить подготовке.

«Я в выгодном положении — не защищаю титул, а за него борюсь»
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий — о подготовке к поединку за шахматную корону, отказе от участия в нем Магнуса Карлсена и дресс-коде на турнирах

— Следите за партиями Дина в Вейк-ан-Зее?

— Да, турнир складывается для него непросто. Но выступления перед матчем на первенство мира не так показательны. Ян на ЧМ-2022 по рапиду и блицу тоже не смог побороться за самые высокие места. Обычно претенденты на корону намеренно не показывают всего того, что будут применять в матче. На этом фоне всегда очень непросто психологически выступать на крупных турнирах.

— То есть результаты Яна на чемпионате мира – 2022 по быстрым шахматам в Алма-Ате были предсказуемы (в рапиде Непомнящий стал 14-м, в блице — восьмым)?

— Понятно, что всем нам хочется видеть его победителем во всех турнирах. Чтобы он каждый год конкурировал с Магнусом в быстрые шахматы, но делать из этого трагедию тоже не стоит. Матч на первенство мира настолько уникальное событие, что все шахматисты настраиваются играть только его.

— В чем преимущества Непомнящего перед Лижэнем?

— Безусловно, это опыт участия в матче на первенство мира. Он уже был в этой атмосфере, прочувствовал ее. Психологически ему будет немного легче войти в матч. Особенно в первых партиях. Повторюсь, это уникальное событие для любого шахматиста. Вершина айсберга.

Кстати, Дин в Вейк-ан-Зее правильно отметил, что помимо теоретической подготовки очень важно быть морально готовым. Внимание всего мира будет приковано к двум игрокам. Журналисты и зрители съедутся со всего мира, и выдержать это давление непросто. При этом китайская школа очень мудрая. У женщин они удерживают чемпионский титул более пяти лет. Думаю, китайские девушки тоже передают опыт матчевой атмосферы Дину.

«Уверен, вся сборная Китая помогает Дину»

— Ян отказался от выступления в Вейк-ан-Зее или не получил приглашения?

— Не могу ответить на этот вопрос. Но, насколько я знаю, сейчас есть трудности с приглашением наших шахматистов на международные турниры. Видимо, эти распоряжения идут на более высоком уровне. Потому что все шахматисты рады играть с нами за шахматной доской, организаторы тоже всегда отлично относились к россиянам.

Доска в почете: кто выиграет 15 млн рублей на «Шахматных звездах – 2023»
На московский турнир съезжаются гроссмейстеры из России, Казахстана, Индии и Испании

Ждем участия Яна на очень сильном турнире в Дюссельдорфе (15–26 февраля). Также там сыграют наш Андрей Есипенко и еще восемь очень сильных гроссмейстеров, включая Нодирбека Абдусатторова, Уэсли Со и Левона Ароняна.

— Это будет последний турнир перед матчем в Астане?

— Выступления в Германии будет вполне достаточно, чтобы ощутить игру за доской в конкурентной атмосфере и быть готовым к матчу на первенство мира.

— После поражения от Карлсена в Дубае Непомнящий несколько раз говорил, что во время проведения матча испытывал серьезные проблемы со сном. Войдет ли сейчас в его команду человек, который будет помогать ему наладить сон, если история повторится?

— Только Ян может разглашать, кто войдет в его команду. Надеюсь, что в этот раз у него будут все возможности, чтобы показать свои лучшие качества за доской. Шахматист не должен быть обременен никакими проблемами. Ему надо быть полностью сфокусированным на игре, хорошо спасть, готовиться.

— А есть какие-то инсайды о том, кто может войти в команду Лижэня?

— Всё возможно. Для Китая это большое дело. Они давно ждали, чтобы их гроссмейстер вышел на матч за корону. Уверен, что вся сборная Китая помогает Дину. Наверняка будут и сюрпризы. Анализируя его партии в Вейк-ан-Зее, можно предположить, что, возможно, и Магнус войдет в команду китайца. Есть очень похожие вещи в репертуаре.

— Такое возможно?

— Нельзя такого исключать.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023