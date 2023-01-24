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В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о заболеваемости гриппом и COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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25 января в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Двойная угроза: как защититься от «Кракена» и гриппа?».

Чем опасен новый штамм «Кракен» для детей? Насколько часто встречается одновременное заражение «Кракеном» и гриппом? Как восстановить иммунитет после болезни? Как возобновление въездного туризма из Китая может повлиять на эпидемиологическую ситуацию в России?

Участники:

  • Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России;
  • Татьяна Чеботарева, профессор кафедры детских инфекционных болезней РМАНПО Минздрава России;
  • Николай Малышев, врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать Ф.И.О., серию и номер паспорта.

Важно: мероприятие можно будет также посетить ОНЛАЙН. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту Ф.И.О., название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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