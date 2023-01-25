Абитуриент за бортом

ЕГЭ — максимально универсальный инструмент для оценки знаний. Но если вузы будут отбирать себе студентов, ориентируясь исключительно на баллы единого экзамена, то они получат лучших лишь по одной из возможных шкал. За бортом могут остаться те, кто оказался бы в лидерах по другим критериям отбора. Но каждый ребенок по-своему талантлив, и задача взрослых — вовремя распознать этот талант и помочь его раскрыть. Если подходить ко всем с одной и той же мерой, сделать это невозможно.

Есть люди, которые не могут проявить себя в полной мере, выполняя формальные задания вроде написания эссе или решения стандартных задач. Среди них немало тех, кто уже в школе занимается научными исследованиями или изобретает что-то полезное. Однако из-за низких баллов они могут так и остаться в положении Левши, у которого «были золотые руки, но академий он не оканчивал».

В 2017 году мы в ИТМО узнали об Илье Глебове, удивительном школьнике из Мончегорска. Во время подготовки к ЕГЭ по информатике он нашел уязвимость в мессенджере ICQ и соцсети «ВКонтакте», сообщил об этом разработчикам. Те залатали эту дыру и отблагодарили школьника крупной суммой. Илья написал об этом на Habr и в одном из интервью упомянул, что мечтает учиться в Университете ИТМО, но из-за недостаточного количества баллов, вероятно, к нам попасть не сможет. Мы решили помочь осуществить его мечту — предложили полностью оплатить его обучение.

Тогда же мы поняли, что к поиску талантливых ребят нужно подходить системно и на постоянной основе. Так родилась идея конкурса ITMO.STARS, который мы запустили в 2018 году. В нем могут участвовать выпускники школ со всей России — создатели перспективных проектов, победители соревнований по робототехнике, авторы научных статей, которые не проходят к нам по общему конкурсу из-за результатов ЕГЭ (правда, всё же набрали не меньше 60 баллов за каждый предмет). В ходе первой же приемной кампании мы взяли 14 таких ребят.

С тех пор в ИТМО таким путем пришли 73 студента. У них были самые разные проекты: приложение для поиска доноров крови, виртуальные карты Эрмитажа, экзоскелет для переноса тяжелых грузов. Всех этих ребят объединяет одно: у них уже был важный и нужный проект, который можно доработать, улучшить, развить.

В 2018 году одной из победительниц первого конкурса ITMO.STARS стала Екатерина Машина из Петербурга. Она пришла к нам с идеей телемедицинской системы, которая должна сообщать больным и их близким о ходе лечения. Сегодня Катя работает в одной из крупнейших российских фармкомпаний BIOCAD. Проект ее тоже серьезно «повзрослел», превратившись в систему управления корпоративными знаниями.

Из последних примеров — Алина Агнистова из Армавира, которая поступила к нам в 2022 году. Еще в школе она придумала реабилитационный комплекс для переживших инсульт пациентов и детей с ДЦП.

И здесь важно не только то, что такие ребята, становясь частью университета, продолжают расти сами и развивать свои проекты. Они также собирают вокруг себя команды единомышленников, в которых рождаются научные статьи, изобретения и стартапы. Эти студенты, понимая, что запрыгнули в последний вагон, крайне мотивированы и инициативны. А главное — своим примером они показывают однокурсникам, что один проект может круто изменить жизнь своего создателя, помочь ему осуществить свою мечту.

Важно и другое: студенты, которые приходят в университет нестандартным путем, которых отобрали по иным критериям, вносят свой вклад в его разнообразие. Они не лучше и не хуже, они немного другие. А ведь ни одна успешная научная группа, ни одна компания не может состоять из одинаковых людей. Кто-то должен генерировать идеи, кто-то — прилежно и аккуратно воплощать их в жизнь. Если же мы всегда будем отбирать абитуриентов по одной шкале, такой созидающей неоднородности добиться не удастся.

Систему поиска талантов, аналогичную той, что есть в ИТМО, может создать любой вуз. Более того, похожие программы уже существуют и в некоторых других университетах. Где-то гранты на обучение дает учебное заведение, где-то — клуб выпускников. Но распространить ее можно еще шире.

В прошлую приемную кампанию мы устроили хардкорный IT-квест, превратив поступление в увлекательную игру. В этот раз победителем стал 17-летний Илья Шаповалов из Санкт-Петербурга, который первым справился с нестандартным заданием и таким образом смог продемонстрировать крепкие знания физики, химии и языков программирования.

То есть можно серьезно переоценить сам подход к привлечению студентов. Нужно понять, что университеты заинтересованы в талантах подчас больше, чем сами таланты в них. Мы не должны ждать, когда к нам придут одаренные дети, нужно самим отправляться на их поиски, инвестировать в них, если это необходимо. Нашу работу во многом характеризует то, сколько талантливых ребят мы выпустили в жизнь, чего они добились, какие проекты мы помогли им придумать и воплотить, а также скольких людей они смогли «заразить» своими упорством и целеустремленностью.

Автор — первый проректор ИТМО, руководитель программы развития

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