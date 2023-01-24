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Военный эксперт назвал цель проведения тактических учений в Молдавии

Военный эксперт Дандыкин: тактические учения в Молдавии связаны с протестными настроениями в обществе, поддерживающими РФ
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Фото: TASS/EPA/Dumitru Doru
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Тактические учения в Молдавии проходят в связи с протестными настроениями молдавского общества, которое выступает за связи с Россией. Об этом 24 января «Известиям» сказал военный эксперт Василий Дандыкин.

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Накануне министерство обороны Молдавии сообщило, что с 24 января по 4 февраля проведет плановые учения со стрельбами на всех полигонах страны.

«Майя Санду, гражданка Румынии и президент Молдавии, заявила, что путь Молдавии лежит в НАТО. У них тесные связи с киевским режимом, это очевидно. Учения проходят в связи с протестными настроениями молдавского общества, которое выступает за связи с Россией», — сказал эксперт.

По его мнению, таким образом власти Молдавии «хотят попугать многострадальное Приднестровье».

«Там наши контингенты, и миротворческий, и батальон, который охраняет крупнейшие в Европе склады с оружием и боеприпасами. В какой-то степени это, наверное, касается и гагаузов, которые имеют свое мнение по поводу того, что происходит. Мы знаем, что там были выходы оппозиции. Вот поэтому они собирают свое войско, чтобы потренироваться», — сказал Дандыкин.

Эксперт добавил, что, возможно, власти Молдавии попытаются решить проблему Приднестровья силовым способом, как это пыталась сделать в 2008-м с Южной Осетией Грузия, «но это чревато даже с учетом того состояния, в котором находится Приднестровье».

20 января Санду в интервью газете Politico допустила возможность отказа Молдавии от нейтралитета ради вступления в НАТО. Между тем, согласно проведенному в ноябре прошлого года опросу, более половины жителей страны (54,5%) не поддерживают вступление республики в НАТО. Членство в альянсе поддержали бы только 22,4% жителей.

22 января глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что разговорами о вступлении в НАТО Молдавия и ее президент могут повторить «самоубийственную политику» Украины и ее лидера Владимира Зеленского.

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