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Женщина с ребенком погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии

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В Завьяловском районе Удмуртии, в селе Люкшудья, произошел крупный пожар. Сгорел частный деревянный дом. Погибли двое — 36-летняя женщина и 12-летний мальчик.

Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по республике пишет, что о возгорании в службу спасения сообщил очевидец. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, горели квартира в одноэтажном деревянном доме и надворные постройки на площади 70 кв. м.

В тушении были задействованы 24 человека и 10 единиц техники. На месте пожара позже были обнаружены тела женщины и ребенка, сообщает ИА «Сусанин».

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работают следователи и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС.

Ранее, 24 января, сообщалось, что при пожаре в Московской области погибли два человека. Инцидент произошел в городе Озеры. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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