В Индонезии началось извержение вулкана Анак-Кракатау

В Индонезии во вторник, 24 января, началось извержение вулкана Анак-Кракатау, который расположен в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. Об этом сообщает индонезийское агентство ANTARA.

По данным агентства, вулкан извергался восемь раз с утра 23 января. Затем 24 января столб вулканического пепла поднялся на высоту около 2 км и протянулся над проливом.

«С целью предотвратить нежелательные события власти во вторник запретили населению подходить к вулкану ближе чем на 5 км», — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Извержению присвоено третий из четырех уровней опасности по принятой в Индонезии системе.

Ранее на месте Анак-Кракатау (с индонезийского переводится как «дитя Кракатау») находился вулкан Кракатау, который разрушился в результате извержения 1883 года. Это привело к гибели более 35 тыс. человек. После серий извержений 1927–1930 года на этом месте образовался вулкан Анак-Кракатау. Вулкан также извергался в 2018 году, тогда погибли 429 человек.

Ранее, 2 января, сообщалось, что вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 2 км. Отмечалось, что шлейф распространился в северном направлении.