В Индонезии началось извержение вулкана Анак-Кракатау
В Индонезии во вторник, 24 января, началось извержение вулкана Анак-Кракатау, который расположен в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. Об этом сообщает индонезийское агентство ANTARA.
По данным агентства, вулкан извергался восемь раз с утра 23 января. Затем 24 января столб вулканического пепла поднялся на высоту около 2 км и протянулся над проливом.
«С целью предотвратить нежелательные события власти во вторник запретили населению подходить к вулкану ближе чем на 5 км», — говорится в сообщении агентства в Twitter.
Извержению присвоено третий из четырех уровней опасности по принятой в Индонезии системе.
Ранее на месте Анак-Кракатау (с индонезийского переводится как «дитя Кракатау») находился вулкан Кракатау, который разрушился в результате извержения 1883 года. Это привело к гибели более 35 тыс. человек. После серий извержений 1927–1930 года на этом месте образовался вулкан Анак-Кракатау. Вулкан также извергался в 2018 году, тогда погибли 429 человек.
Ранее, 2 января, сообщалось, что вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 2 км. Отмечалось, что шлейф распространился в северном направлении.