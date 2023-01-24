Синоптики предупредили о возможном росте сугробов в феврале в Москве до 38 см

Февраль в Москве будет мягким, но снежным: высота снежного покрова может увеличиться до 36–38 см. Об этом центр погоды «Фобос» сообщает во вторник, 24 января.

«По предварительным прогнозам, грядущий февраль окажется на три градуса выше климатической нормы, а по количеству осадков как минимум будет соответствовать норме, как максимум — может превысить ее на 10–20%», — говорится в сообщении.

В центре погоды напомнили, что климатическая норма февраля составляет ночью около 11 градусов мороза, а днем — около 4 градусов мороза.

В этом году февраль ожидается более снежным, чем январь, и февральские снегопады выровняют образовавшийся дефицит снега и повысят сугробы до положенной нормы — 36–38 см.

В «Фобосе» отметили, что сейчас высота сугробов в столице составляет 23 см, по области — от 7 до 31 см, передает агентство городских новостей «Москва».

На этой неделе на погоду в регионе влияет антициклон. Будет преимущественно без осадков. 25 и 26 января в Москве ожидается оттепель, а потом снова немного похолодает, пишет РИАМО.

Ранее в этот день ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что февраль традиционно не является самым холодным месяцем года, такая прерогатива остается за январем. По ее словам, минимальная температура будет не ниже чем –10...–15 градусов.

23 января Позднякова рассказала, какая погода ожидается в Москве на неделе с 23 по 29 января. По ее словам, в столице будет довольно мягкая погода, существенных осадков не прогнозируется, только к концу недели может пойти слабый снег. Такая погода, как отметила метеоролог, больше характерна для последней декады февраля.