Свыше 50 пунктов обогрева подготовили во Владивостоке из-за морозов

Во Владивостоке из-за аномально низкой температуры воздуха подготовили больше 50 пунктов обогрева. При необходимости каждый из них сможет принять до 150 человек.

Температура воздуха упала до –27,6 градуса утром 24 января. В Примгидромете отмечают, что это рекордный показатель. В последний раз настолько низкая температура в эту дату наблюдалась в 1922 году, пишет ИА PrimaMedia. В городе с 20 января действует режим повышенной готовности. Ожидается, что аномальные холода продлятся до 25 января.

Службы жизнеобеспечения Владивостока переведены на круглосуточную работу. Пункты обогрева оборудовали на базе образовательных учреждений в каждом районе, уточняет Vostokmedia. Кроме того, по городу три раза в день курсирует «социальный автобус», нуждающимся дают теплую одежду и продуктовые наборы.

За последние сутки среднесуточная температура воздуха в Приморском крае была ниже климатической нормы на 7–11 градусов. В Спасском районе температура упала до –40 градусов.