ПДК фенола превышена в Уфе в 2,5 раза

В Уфе предельно допустимая концентрация опасного вещества, фенола, превышена 2,5 раза. Специалисты Башгидрометцентра выявили превышение в районе Черниковка, на улице Мира. Замеры проводили в субботу, 21 января.

Как уточняет ИА «МедиаКорСеть», 33 года назад в Уфе произошла так называемая «фенольная катастрофа». Утечка фенола привела к массовому отравлению жителей города.

Ранее, в начале декабря 2022 года, специалисты выявили повышенный уровень концентрации фенола в районе пожара на территории торгового центра «Мега Химки». Однако превышения ПДК зафиксировано не было. Горели лакокрасочные материалы, поэтому в воздухе ощущался характерный запах.