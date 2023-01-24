Опубликованы кадры последствий обстрела локомотивного депо города Иловайска

Корреспондент «Известий» 24 января показал кадры последствий обстрела локомотивного депо города Иловайска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Обстрел произошел ранее в этот же день. Двое сотрудников железной дороги получили ранения.

В частности, на кадрах видна глубокая воронка от снаряда. Кроме того, вокруг лежат крупные и мелкие осколки.

Часть снарядов повредили крышу ангара, который примыкает к железнодорожным путям, а в соседних зданиях ударной волной выбило стекла.

Несколько дней назад представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что Иловайск обстреляли из ракетного комплекса «Точка-У».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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