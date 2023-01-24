Экс-министру Оренбуржья Маслову не продлили сроки ознакомления с делом

Оренбургский областной суд отказал в удовлетворении просьбы бывшего регионального министра сельского хозяйства Михаила Маслова продлить сроки ознакомления с материалами уголовного дела в отношении него. Маслова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

Как уточняет «Урал56.Ру», Ленинский районный суд ранее определил сроки, за которые адвокаты экс-министра и он сам должны были изучить 154 тома дела. Суд учел, что Маслов ознакомился лишь со 122 томами, а срок предварительного следствия продлен до 12 января 2023 года. Суд удовлетворил иск частично, и у обвиняемого и его защиты было еще три недели, чтобы изучить материалы дела и вещественные доказательства.

Защита попыталась обжаловать и это решение, аргументируя, что в деле много томов. Однако апелляцию оставили без удовлетворения.

56orb.ru сообщает, что разбирательство в отношении бывшего министра сельского хозяйства Оренбургской области длится с 2018 года. По данным следствия, учредитель «СГЦ «Вишневский» Виктор Железнов для получения государственных субсидий в период с 2015 по 2016 год подал фиктивные документы.

Маслов знал о нарушении, однако отправил документы на утверждение. В итоге предприниматель получил незаконно более 103 млн рублей. Сроки ознакомления с документами переносились не раз.