В Москве в 2022 году заключили рекордное за 105 лет число браков

В 2022 году в Москве зафиксировали рекордное за 105 лет число браков: поженились свыше 100 тыс. пар. Об этом во вторник, 24 января, сообщается на сайте столичной мэрии.

Как рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в прошлом году в Москве вступили в брак 100 613 пар, что является самым большим показателем за историю органов ЗАГС с 1918 года, отмечает сайт aif.ru.

Самыми популярными датами для заключения брака стали 22 февраля и 22 июля. Также молодожены выбирали для церемонии 11 ноября, канун Красной горки и 8 июля, когда празднуется День семьи, любви и верности, отмечает Федеральное агентство новостей. Наиболее популярным днем недели для похода в ЗАГС стала суббота: ее выбирают обычно 30% молодоженов.

Еще четверть молодоженов поженилась в пятницу. Однако летом также популярны и будние дни, поэтому в 2023 году выездные площадки для бракосочетаний стали доступны в будни и по воскресеньям, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Большинство москвичей — 60% — предпочитали жениться традиционно, с торжественной церемонией. Их проводили, как во дворцах бракосочетания, самым востребованным из которых стал Грибоедовский ЗАГС, так и на выездных площадках, отмечает «Москва 24».

Более 100 тыс. браков за год в столице ранее регистрировали в 2014 году, пишет РИАМО.

Ракова отметила, что в настоящее время решается вопрос о том, чтобы пары могли выбирать понравившийся им вариант регистрации брака в городе. Столица на данный момент предлагает порядка 200 локаций — дворцы бракосочетания, старинные усадьбы, небоскребы «Москва-Сити», а также современные пространства и центры госуслуг «Мои документы», отмечает телеканал «360».

В декабре Ракова отмечала, что московские власти активно идут навстречу тем, кто желает провести выездную церемонию и выбирает различные площадки, пишет НСН.

В апреле прошлого года семейный психолог Наталья Наумова раскрыла секреты крепкого брака. По ее словам, для создания крепкого брака важно выстроить доверительные отношения, при которых люди могут рассказывать друг другу о своих чувствах и переживаниях.