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Сотрудница детского сада отдала мошенникам больше 800 тыс. рублей в Якутии

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Жительница Нюрбинского района Якутии лишилась больше 800 тыс. рублей из-за телефонных мошенников. Об этом сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на республиканское управление МВД.

По словам 44-летней воспитательницы детского сада, ей поступил звонок с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником Центробанка и заявил, что кто-то якобы пытается оформить на имя якутянки кредит. Мужчина предложил потерпевшей оформить «встречный» кредит и перевести деньги на «безопасный» счет. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Женщина оформила кредит и перечислила средства небольшими суммами на разные счета с помощью банкомата. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

В Московской области учитель физкультуры лишилась автомобиля из-за мошенника из приложения для знакомств Tinder. 54-летний кавалер убеждал женщину, что ей нужна более безопасная машина. Мужчина обещал, что взамен Hyundai Creta купит женщине Mercedes. Потерпевшая отдала злоумышленнику 990 тыс. рублей после продажи своей иномарки, и он перестал выходить на связь.

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