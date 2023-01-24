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Песков оценил идею Эстонии закрыть Финский залив для России

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о действии международного права в ответ на просьбу журналистов прокомментировать инициативу эстонского правительства о закрытии Финского залива для РФ.

«Свобода судоходства обеспечивается этим правом, мы исходим из того, что так будет дальше», — заявил он во вторник, 24 января.

14 января глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу заявил, что правительство прибалтийской республики поручило ведомствам «выработать свою позицию» относительно введения прилежащей зоны в пределах 24 морских миль (44,4 км) от исходной линии территориальных вод Эстонии. Это, как отмечает Lenta.ru, позволит Эстонии производить досмотр российских судов, выходящих из портов Ленинградской области и Кронштадта, или даже полностью запретить им проход через Финский залив.

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Вместе с тем партнер адвокатского бюро «Инмарин» Константин Бречалов в беседе с РБК заявил, что учредить подобную зону в одностороннем порядке Таллин не сможет. По его словам, сейчас корабли и суда под российским флагом проходят «по очень узкой полосе» нейтральных вод между Финляндией и Эстонией, ширина этого коридора в ряде мест составляет менее 10 миль, то есть 20 км.

«Эстония не сможет заявить, что ее прилежащая зона будет простираться до самой морской границы Финляндии, то есть на все разрешаемые Конвенцией ООН 12 морских миль. Но и половина этой ширины, если эстонская зона будет создана, в два раза сузит проход для российских судов. (...) В любом случае без учета интересов России, побережье которой в акватории Финского залива является примыкающим, учреждать такую зону в одностороннем порядке Эстония не вправе», — объяснил он.

Тем временем российский посол в Эстонии Владимир Липаев 24 января заявил, что в течение последнего времени Таллин намеренно ухудшал отношения с Москвой и подрывал перспективы их развития. Он также указал на тот факт, что эстонские власти прикладывают усилия, чтобы усложнить работу российской дипмиссии.

23 января МИД Эстонии обязал российского посла до 7 февраля покинуть страну. На такой шаг Таллин пошел после того, как Москва в ответ на недружественные действия Эстонии понизила с ней уровень дипотношений до временного поверенного в делах. Причинами для такого шага в МИД РФ назвали тотальную русофобию и культивирование враждебности в отношении Москвы со стороны официального Таллина.

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