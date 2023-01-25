В Бишкеке начнут отключать уличное освещение

В столице Киргизии Бишкеке начнут частично отключать уличное освещение. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Необходимость данного шага в администрации Бишкека объяснили сильными холодами, из-за которых выросло потребление электроэнергии в городе, а вместе с ним и нагрузка на электросетевое оборудование.

«Во избежание крупных аварий, выхода из строя энергооборудования и учитывая риски дорожно-транспортных аварий в ночное время без уличного освещения, вводится пофазное отключение уличного освещения в часы максимальных нагрузок», — заявили в мэрии.

Кроме того, отключения будут производиться на бульварах, в парках, скверах и велодорожках. Подсветка рекламных щитов по ночам также работать временно не будет.

Сильные морозы пришли в Киргизию около двух недель назад. Температура воздуха в Бишкеке опускалась до –22 градусов. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на 24 января, в городе стало теплее и столбики термометров ночью не опускались ниже –11 градусов мороза.

Вместе с тем, как пишет киргизское национальное информагентство KABAR, на минувшей неделе в стране были побиты все рекорды по объемам потребления электроэнергии. В связи с этим оборудование не справлялось с нагрузками, что влекло за собой аварийные отключения в сетях.